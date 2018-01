Niet alle leraars enthousiast over nieuwe schoolnaam 23 januari 2018

Het VTI en Sint-Aloysiuscollege heten voortaan 't Saam. Een groep bezorgde leerkrachten van het college schreef een brief naar het schoolbestuur. Ze pleiten voor het behoud van Sint-Aloysius in de naam. Er loopt al een petitie. "De naam 't Saam blijft bestaan, maar Sint-Aloysius kunnen we vermelden in onze campusnaam", zegt directeur van het college Isabelle De Keyser. "Eerstdaags zullen we ons personeel vragen wat ze vinden van de naam 't Saam campus Sint-Aloysius." (GUS)