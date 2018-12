Net vrij uit gevangenis en meteen overval in station Diksmuide Bart Boterman

04 december 2018

16u35

Bron: Eigen info 3 Diksmuide De 28-jarige Kevin S. uit Diksmuide riskeert 2 jaar effectieve celstraf na een afpersing onder bedreiging van een mes in het station van Diksmuide. Dat gebeurde op 5 juli dit jaar, in het bijzijn van zijn toenmalige vriendin. Beiden stonden vandaag voor de strafrechter in Veurne.

“Een vrouw van middelbare leeftijd wou een treinticket kopen bij de automaat toen plots twee mensen naast haar kwamen staan. Een vrouw bedreigde haar met een mes en de man vroeg om geld. Het slachtoffer was in shock en gaf zeventig euro. Ze durfde zelfs niet meteen de politie te bellen”, aldus het openbaar ministerie tijdens het proces. Enkele dagen later deed ze dan toch aangifte en de politie kon de verdachten identificeren aan de hand van camerabeelden. Bij een huiszoeking werd de kledij aangetroffen die Kevin S. droeg tijdens de overval. Hij en zijn vriendin Lien D. werden in voorhechtenis geplaatst.

Nog maar net vrij

Opvallend is dat Kevin S. nog maar drie weken op vrije voeten was na een gevangenisstraf van 4 jaar voor een poging tot doodslag. In februari 2015 werd hij namelijk tijdens een fietsdiefstal in Diksmuide betrapt door de eigenaar. Er ontstond een vechtpartij waarbij Kevin S. begon te slaan met een Engelse sleutel. Het slachtoffer was bewusteloos, waarop Kevin S. hem in een steegje sleepte en daar verderging met slaan en schoppen op zijn hoofd en romp. Dankzij twee getuigen die tussenbeide kwamen overleefde het slachtoffer de aanval. Kevin S. zat zijn straf deels uit en kwam in juni 2018 vervroegd vrij. “Maar onbegrijpelijk is dat die straf u tot geen enkel inzicht heeft gebracht”, sprak de rechter de beklaagde aan. Kevin S. zei dat het hem speet en dat alles onder invloed van drank gebeurde, al had de rechter daar weinig oren naar.

Het openbaar ministerie vroeg eveneens 2 jaar cel voor medebeklaagde Lien D., weliswaar met probatievoorwaarden. Lien D. pleitte dat ze weer op het rechte pad is intussen en gestopt is met drank en drugs. Naar eigen zeggen werd ze gedwongen werd door Kevin S. om die dame te overvallen in het station. Vonnis 18 december.