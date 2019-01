Na Handzamevallei nu ook grachten, laantjes en poelen ruimen in Bethoosterse Broeken GUS

23 januari 2019

14u21 0 Diksmuide Het natuurherstelproject Drie Mussen krijgt een vervolg in de Bethoosterse Broeken in Esen bij Diksmuide. Het gaat om 129 hectare waarvan één derde al gerealiseerd is. Het unieke is dat de natuurbeschermers samenwerken met de landbouwers.

In de Handzamevallei in Diksmuide zijn over een gebied van 385 hectare liefst 34,5 kilometer grachten, 7 kilometer laantjes en 8725 vierkante meter poelen geruimd. Dat was mogelijk door een samenwerking met 54 landbouwers. Dat natuurherstelproject, dat de naam Drie Mussen draagt, krijgt nu een vervolg in de Bethoosterse Broeken in Esen. Vlaams minister Joke Schauvliege gaf daarvoor haar goedkeuring. Het Regionaal Landschap Westhoek vzw coördineert. De andere partners zijn het Agentschap Natuur en Bos, Stad Diksmuide, polderbestuur Middenkustpolder, polderbestuur Bethoosterse Broeken, provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse Landmaatschappij. Het natuurherstel strekt zich uit over 129 hectare en de werken zullen tot 2021 duren. 40 hectare is al uitgevoerd en daarvoor werkte het Regionaal Landschap samen met negen landbouwers. Het project Drie Mussen is niet alleen belangrijk voor de natuur en landbouw maar wordt ook toeristisch uitgespeeld. Denken we maar aan de Drie Mussenbrug in Diksmuide en de lancering van streekproducten zoals de Drie Mussen kaas en het Drie Mussen bier.