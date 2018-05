Na de bier- nu ook de mestleiding VARKENSBOER PLANT 650 METER ONDERGRONDSE BUIZEN GUDRUN STEEN

31 mei 2018

02u30 1 Diksmuide De Diksmuidse varkensboeren Marino Huyghe (42) en Els Desmedt (40) hebben vast inspiratie opgedaan bij brouwerij De Halve Maan in

Brugge. In navolging van haar bierleiding plant het varkensbedrijf een mestleiding bestaande uit 650 meter ondergrondse buizen. Jaarlijks zal die 5.000 ton varkensmest





verwerken.





Van het Diksmuidse stadsbestuur mag Marino Huyghe de ondergrond in de Bien Acquisstraat gebruiken voor de aanleg van zijn mestleiding. De gemeenteraad keurde een concessie voor dertig jaar goed voor 2.700 euro.





Een ondergrondse mestleiding is uitzonderlijk en zeker onder de openbare weg. "In de Bien Acquisstraat 2 hebben we nu 900 mestvarkens. We plannen een nieuwe stal voor 1.300 varkens en twee voor tesamen 4.000 mestvarkens", zegt Els.





300 vrachtwagenritten minder

"Om in de toekomst de mest van die 5.300 dieren op een milieuvriendelijke manier naar onze mestverwerking te vervoeren, willen we een ondergrondse leiding van 650 meter aanleggen. Dat is geen overbodige investering, als je weet dat alle varkens samen per jaar ongeveer 5.000 ton mest achterlaten. Door die leiding besparen we ruim 300 ritten op de baan. Dat betekent een enorme tijdswinst en een goede zaak voor het milieu. We ondernemen al veel langer duurzaam. Onze energie wekken we gedeeltelijk op met warmtepompen en zonnepanelen."





De vroegste sporen van het varkensbedrijf liggen in 1339. Marino vertegenwoordigt de derde generatie.





De biggen worden op het bedrijf Bien Acquis geboren. Na een viertal maanden zijn ze rijp voor de slachtbank. "We verkopen jaarlijks 12.000 biggen en mesten er zelf 8.000 af. Door de nieuwe stallen zullen we ze alle 20.000 zelf kunnen opkweken tot slachtrijpe mestvarkens. Daardoor krijgen we een betere prijs. Het betekent ook een extra kwaliteitsgarantie", vervolgt Els.





"Onze varkens hebben hier een mooi leven en dat proef je. Daarom lanceerden we twee jaar terug ons label Bien Acquis 1339. Het is een garantie dat de vleeskwaliteit uitstekend is door onze zelf samengestelde voeders."





Landbouwschepen Martin Obin (CD&V) juicht de ondergrondse mestleiding toe. "Onze landelijke wegen hebben zwaar te lijden onder het zware vrachtverkeer dat erover dendert. Toch blijft zo'n leiding uitzonderlijk want de varkensboer is meestal te ver van een mestverwerking gelegen. Het gaat om een investering van 40 tot 45.000 euro dus moet er al een flinke hoeveelheid mest verplaatst worden om het rendabel te houden. In Diksmuide hebben we drie mestverwerkingsbedrijven die jaarlijks 150.000 ton mest verwerken."