N-VA wil de gemeenteraad live streamen op het internet GUS

28 maart 2019

14u39 0 Diksmuide Koen Coupillie (N-VA) stelde aan de Diksmuidse gemeenteraad voor om de maandelijkse zittingen live te streamen op het internet. Burgemeester Lies Laridon (CD&V) stond daar wel voor open en start een onderzoek naar de haalbaarheid.

“Door de gemeenteraadzitting live uit te zenden via het internet verkleinen we de kloof tussen de inwoners en de politiek”, vindt Coupillie. “Het moet ook mogelijk zijn om uitgesteld te kijken. Ik veronderstel dat de meerderheid minder snel naast de kwestie zal antwoorden als wij van de oppositie iets vragen. Uiteraard moeten we eerst alles bestuderen maar het is zeker het overwegen waard.” Burgemeester Laridon is akkoord om dat voorstel te onderzoeken. “Is het technisch haalbaar? Hoeveel kost het? Is het een meerwaarde? Zal dit de discussies verbeteren? Hoeveel mensen zijn daarin geïnteresseerd? Het zijn een aantal belangrijke vragen waarop we eerst een antwoord moeten krijgen vooraleer we daarvoor het licht op groen zetten.”