N-VA verlaat boos gemeenteraad 03 mei 2018

02u51 0

Op de voorbije gemeenteraad laaiden de gemoederen hoog op na een reactie op een vraag van N-VA aan de meerderheid. Bert Laridon (N-VA) wilde weten wanneer het masterplan voor het centrum van Diksmuide ter sprake zou komen. Daarop werd laconiek verwezen naar de gemeenteraadsverkiezing. De leden van N-VA konden allerminst lachen om de opmerking en verlieten boos de gemeenteraad. "Dat was voor ons de druppel", reageert Jürgen Van Collie (N-VA) achteraf. "We vinden dat we als oppositie buitenspel worden gezet. We moeten al de hele legislatuur opmerken dat notulen van het schepencollege te laat worden bezorgd. Als we een antwoord willen krijgen op onze vragen moeten we telkens lang aandringen. Verdere besprekingen leken ons zinloos, vandaar dat we zijn opgestapt." (GUS)