N-VA strikt ex-VB'er Koen Bultinck 25 juni 2018

Diksmuideling Koen Bultinck (53) is kandidaat op de N-VA-lijst. Begin dit jaar stapte Bultinck uit het Vlaams Belang en zetelt voortaan als onafhankelijk provincieraadslid. Hij heeft al een hele loopbaan in de politiek achter de rug. Zo was hij van 1999 tot 2010 Vlaams volksvertegenwoordiger en zetelde van 2006 tot 2012 in de gemeenteraad. Sinds 2012 is hij provincieraadslid. "Als Vlaams-nationalist heb ik het steeds moeilijker met het simplistisch anti-islamtaalgebruik van het Vlaams Belang", motiveerde Bultinck in januari zijn beslissing om uit Vlaams Belang te stappen. "Nadien spraken veel bezorgde Diksmuidelingen me aan", weet hij nu te vertellen. "Daarom neem ik mijn verantwoordelijkheid. Het verfrissende project van N-VA Diksmuide spreekt me aan." (GUS)