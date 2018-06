N-VA-raadslid Bart Verbrugghe verhuist naar Veurne 02 juni 2018

Bart Verbrugghe is verhuisd naar Veurne en nam daarom ontslag als N-VA-raadslid in de gemeenteraad in Diksmuide. Hij zetelde er vijf jaar, was lid van de politieraad en maakte vroeger deel uit van de cultuurraad en de dorpsraad van Pervijze. "Het is zonder rancune dat ik afscheid neem, maar ik had toch liever een andere sfeer ervaren in de gemeenteraad. De oppositie tackelt de meerderheid, die op haar beurt voorstellen van de minderheid van tafel veegt. Veel liever had ik constructief samengewerkt." Of Bart in zijn nieuwe woonplaats in de politiek zal stappen, ligt nog niet vast. Tijdens zijn laatste gemeenteraad kreeg hij van alle politieke fracties lof. (GUS)