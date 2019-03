Muskusratten vinden massaal de weg naar Diksmuide. In één jaar tijd van 38 naar 343 muskusratten GUS

01 maart 2019

14u58 0 Diksmuide Door de grote droogte van de voorbije jaren zoeken de muskusratten waterrijke gebieden op stelt Diksmuids schepen Martin Obin (CD&V) vast. De droogte is één van de redenen waarom het aantal muskusratten in een jaar tijd vertienvoudigd is. De dieren zitten onder meer in het waterrijke natuurgebied De Blankaart.

“Het is inderdaad een opmerkelijke stijging”, stelt Obin vast. “In 2017 vingen onze twee rattenvangers 10 muskusratten en de mensen van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) 18. Vorig jaar waren er dat 117 door onze eigen mensen en 226 door VMM. Die werden vooral gevangen in en rond De Blankaart. In de jaren 1970 en 1980 waren er heel veel muskusratten. Door de inzet van de provincie en het oprichten van comités ontstond een systeem om ratten te bestrijden. Ook het grensoverschrijdende project met Noord-Frankrijk werpt zijn vruchten af. Ik hoop dat die samenwerking een vervolg kent want een muskusrat stopt uiteraard niet aan de grens. Het is belangrijk dat we een uniforme methode toepassen om ratten te bestrijden. Door de grote droogte van de voorbije jaren zoeken die dieren waterrijke gebieden op en trekken ze onder meer de Blankaart binnen. Daar kunnen we de ratten moeilijk bestrijden door de hoge waterstand en de vele rietkragen en de haarden zijn ook moeilijk te vinden. Onze rattenbestrijders en die van de VMM doen hun best maar een gerichte aanpak blijft nodig willen we het probleem in de hand houden. Er is geen gevaar voor de volksgezondheid. Muskusratten graven wel in oevers en wegbermen waardoor die onstabiel kunnen worden.”

Intensief opvolgen

De conservator van De Blankaart Guido Vandenbroucke erkent het probleem. “Sinds vorige zomer komen rattenvangers van de VMM een paar keer per week naar ons gebied om muskusratten te vangen. Ze varen dan op de waterlopen om vallen uit te zetten. Zo hopen we dat de dieren niet uitwijken naar de nabijgelegen landbouwpercelen. Een rat kweekt snel dus moeten we het intensief opvolgen. Een nultolerantie is nodig. Een muskusrat brengt geen schade toe aan onze fauna en flora. We pleiten wel voor een uniforme aanpak. De VMM levert uitstekend werk dus zou die organisatie beter het algemene rattenbeleid uitstippelen. Dat lijkt me de efficiëntste manier.” Dat is ook wat de VMM-woordvoerster Katrien Smet zegt. “In andere provincies hebben we een goede samenwerking en is er geen sprake van een toename van het aantal muskusratten. In West-Vlaanderen is die samenwerking er niet. Omdat we daar niet gebiedsdekkend kunnen bestrijden komen er meer ratten voor. Een muskusrat veroorzaakt vooral graafschade.”

Opmerkelijk is dat de stijging het grootste is in Diksmuide. In Veurne bijvoorbeeld vingen de twee rattenvangers in 2017 229 muskusratten en vorig jaar 251.