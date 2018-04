Motard nog week in ziekenhuis na ongeval MAN (52) BREEKT ACHT RIBBEN BIJ BOTSING MET FIETSSTER JELLE HOUWEN

11 april 2018

02u49 0 Diksmuide Patrick Braillon (52) uit Beerst verblijft allicht nog de hele week in het ziekenhuis na zijn motorongeval zondag in Keiem. Hij botste op een bejaarde fietsster en brak daarbij 8 ribben. "Maar ik geef mijn motor niet op", zegt hij.

Het ongeval gebeurde zondagavond rond 17.30 uur in de Oostendestraat in Keiem.





Patrick Braillon (52) en zijn vriendin Katty Decock waren op hun Honda Goldwing duozit op de terugweg van zee in Westende. Ze waren bijna thuis in Beerst toen het ter hoogte van de Leimolenstraat verkeerd ging.





De 81-jarige Hedwige G., die aan de overkant van de weg woont, stak er over en er volgde een zware botsing.





Zowel Patrick, Katty als Hedwige raakten zwaargewond. Ze zullen allen lang moeten herstellen. Katty liep een open polsbreuk op, de bejaarde Hedwige een bekkenbreuk en hoofdwonde.





Twijfel

"We reden op het gemak huiswaarts toen we uit de lange bocht plots twee fietssters rechts van de weg zagen staan", vertelt Patrick.





"Die vrouw wilde plots oversteken en ik trok even aan mijn rem. Maar ze twijfelde omdat haar vriendin iets riep. Ze hield even in en stak vervolgens toch over. Daarop probeerde ik nog te reageren maar het was te laat. Haar ontwijken was onmogelijk. Ik riep Katty dat ze de motor moest loslaten, omdat het voorwiel al omsloeg. Beiden werden we aan hoge snelheid van de motor gerukt. Iets wat ik geleerd heb: hou niet vast aan je motor, maar laat los. We zijn beiden hard gevallen en helaas heeft mijn Goldwing in de vaart ook nog die bejaarde vrouw op de fiets geraakt. Bewusteloos ben ik niet geweest maar door de klap was ik wel verdoofd." Alle slachtoffers werden naar het Jan Ypermanziekenhuis gebracht, waar Patrick en Hedwige nu nog herstellen. Katty is intussen terug thuis. "Ik had graag even contact gehad met die vrouw, maar mag voorlopig niet. Hopelijk kan ik deze week toch nog even vragen hoe het met haar gaat."





Niet naar treffen

Zelf zal Patrick, een vrachtwagenchauffeur, lang moeten revalideren.





"Ik liep 8 gebroken ribben op, een probleem aan mijn longen en wat verwondingen aan de knie en mijn been", zucht hij. "Gelukkig hield ik er geen inwendige bloedingen aan over, zoals ze eerst vreesden. Maar het herstel zal tijd vragen. Mijn motor geef ik zeker niet op. Van zodra ik kan, ben ik weer weg. Maar in tussentijd zal ik heel wat ritten aan me moeten voorbijgaan. Ik ben al meer dan 20 jaar lid van een Goldwing-club, en zit in de club van Bikers for Children. En volgende maand start een internationale Goldwingtreffen in 24 landen. Ik had er graag enkele meegepikt, maar dat zal nu niet gaan", sakkert Patrick.