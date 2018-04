Motard kritiek en bejaarde fietsster zwaargewond 09 april 2018

02u42 1 Diksmuide Bij een zware aanrijding in de Oostendestraat in Keiem zijn gisterennamiddag rond 17 uur een bejaarde fietsster, een motard en zijn passagierster gewond geraakt. Motorrijder Patrick B. verkeerde in kritieke toestand.

De 81-jarige Hedwige V. wilde vanuit de Leimolenstraat met haar fiets oversteken, maar werd gegrepen door de Honda Goldwing van de 53-jarige Patrick B. uit Diksmuide.





Samen met zijn 45-jarige echtgenote Kathy D., die achterop de motor zat, was Patrick B. op terugweg van zee. Ze konden de overstekende Hedwige V., die vlak bij woont, niet meer ontwijken.





De bejaarde vrouw liep bij de aanrijding een bekkenbreuk en zware hoofdwonde op. Zij werd na verzorging met de ziekenwagen weggebracht, net als Kathy D. die een gebroken pols opliep. Patrick B. liep inwendige bloedingen op aan de lever en was in kritieke toestand. Hij werd na lange verzorging met de mugheli naar het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper overgevlogen. De Oostendestraat was een hele tijd versperd door het ongeval. (JHM)