Moordverdachte krijgt celstraf voor middeleeuws wapen 12 juni 2018

De 50-jarige William D.B. uit Diksmuide, die vastzit na de moord op zijn vriendin Isabelle Deschodt, heeft nu al een maand cel met uitstel en 800 euro boete gekregen. Bij een huiszoeking na de moord werden bij hem twee verboden wapens gevonden. Het ging om een boksbeugel en een middeleeuwse strijdvlegel of een morgenster. "Beide hingen daar maar voor de sier", sprak D.B. "Het zijn erfstukken van mijn overleden vader." Opvallend is wel dat D.B. de moord op 18 juli vorig jaar pleegde met een antiek Liégeoisgeweertje, ook al een erfstuk. Hij bleef die feiten lange tijd afdoen als een ongeluk. In de moordzaak zit hij al meer dan een jaar in de cel. (JHM)