Moet standbeeld generaal baron Jacques op de Grote Markt blijven staan? GUS

26 februari 2019

11u24 0 Diksmuide Sinds de zomer van 1930 staat het standbeeld van generaal baron Jacques op de Grote Markt in Diksmuide. Al even lang is er discussie rond. Koen Coupillie (N-VA) vroeg aan de gemeenteraad om het beeld te verplaatsen, de bescherming als monument te schrappen en een duidingsbord erbij te zetten.

De aanleiding voor Koens vraag was het standpunt van de Verenigde Naties die eerder vroegen dat België zich verontschuldigde voor zijn koloniale geschiedenis. De VN verwezen naar het schrikbewind van koning Leopold II in Congo. “En onder dat bewind werkte ook generaal baron Jacques dus een standbeeld centraal in onze stad verdient hij niet”, stelde Coupillie. “Diksmuide moet dringend overleggen met het Agentschap Onroerend Erfgoed zodat dit standbeeld een andere plaats krijgt. Daarmee zou het stadsbestuur duidelijk afstand doen van wat die man allemaal op zijn kerfstok heeft.” Oppositieraadslid Kurt Vanlerberghe (sp.a-open) deelde mee dat in een vorige legislatuur tevergeefs is geprobeerd geweest om het beeld te verplaatsen. “Een informatiebord bij dat standbeeld plaatsen is wel nuttig.” Daarmee was cultuurschepen Jan Van Acker (Idee Diksmuide) niet akkoord. “We mogen er geen schandpaal van maken. Dit beeld is esthetisch waardevol. Bovendien kennen we de geschiedenis niet exact. Sinds 2009 is het beschermd als monument dus het verplaatsen zal niet simpel zijn. Ik wil wel een overleg organiseren met het Agentschap Onroerend Erfgoed.”

Over wie Alphonse Jacques, want zo heette de generaal voluit, was, schreven André Gysel en Marjan Dewulf drie jaar geleden het boek ‘Alphonse Jacques de Dixmude’. Jacques werd in 1858 geboren, stierf zeventig jaar later, was getrouwd en had vijf kinderen. Nadat hij afstudeerde aan de militaire academie ging hij naar Congo waar hij twaalf jaar zou verblijven. In het boek beschrijft Marjan dat Jacques er onder meer een militaire post uitbouwde tegen de Arabische slavenhandelaars. Hij heeft wel niet geweigerd om mee te werken onder het schrikbewind van Leopold II. Dat Jacques ook zelf handen zou hebben afgehakt, daarover vond het schrijversduo geen harde bewijzen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog kreeg hij de opdracht te onderzoeken hoe de IJzer als laatste linie verdedigd kon worden. Hij maakte er een militair succes van. Hij promoveerde tot generaal en in 1919 werd hij tot de adel verheven.

