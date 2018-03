Moeder en dochter belanden in gracht 08 maart 2018

02u41 0 Diksmuide Op de bochtige s'Heerwillems op de grens tussen Pervijze en Veurne ging een moeder met haar dochter gisterenavond van de weg af met hun wagen.

De vrouw reed vanuit Pervijze richting Veurne toen ze rond 18 uur op het beruchte stuk net over het Vaartje de controle over haar Ford Ka verloor. De wagen ging van de weg af en belandde in de gracht. Daar stond door de regenval gisteren flink wat water in maar gelukkig ging de wagen niet over de kop en bleef hij op de zijkant liggen. Omstaanders sprongen in de gracht en haalden de vrouw, Inge. H (28) uit Diksmuide, uit de auto. Ook haar dochter N. van 7 jaar kon snel bevrijd worden. Voorbijgangers en een Lijnchauffeur hielden de twee warm tot de komst van de ambulance.





Ze werden lichtgewond en wat in shock naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer kwam nog ter plaatse om het wegdek te reinigen. Daar lag onder meer een mazoutspoor. (JHM)