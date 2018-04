Modderspoor 05 april 2018

De Oostendestraat in Diksmuide was gisterochtend om 8.30 uur bedekt met modder. Er lag een laagje in de richting van Middelkerke. De brandweer van Leke kwam ter plaatse om het goedje op te ruimen. Wie het spoor veroorzaakte, is niet duidelijk, maar wellicht is de modder afkomstig van een landbouwvoertuig dat werken uitvoerde. (JHM)