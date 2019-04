MNM-paaseierenraap lokt honderden kinderen naar de Grote Markt GUS

13 april 2019

16u31 0 Diksmuide Radiozender MNM organiseert op verschillende locaties in Vlaanderen een paaseierenraap. Vandaag zaterdag was dat in Diksmuide.

Van 15 tot 16 uur deed het parkeervrije deel van de Grote Markt in Diksmuide dienst als decor voor de MNM-paaseierenraap. Al een half uur voor de start stonden kinderen met hun ouders en grootouders aan te schuiven. Meterslang was de rij en om de tien minuten mocht een groep binnen. Elk kind mocht zes paashaasjes in chocolade verzamelen en één plastieken paasei met een geschenk aangeboden door de lokale middenstand, markt- en foorkramers. Er zaten in een aantal eieren ook tips waarmee je Peter Paasei op het spoor kon komen want die zit ergens verborgen in de wereld. Liefst 6000 paashaasjes had radiozender MNM mee. Er zijn nog twee plaatsen in West-Vlaanderen waar zo’n raap wordt georganiseerd. Morgen zondag is dat tussen 10 en 11 uur in Kwibus Brugge en zaterdag van 15 tot 16 uur op het Deconinckplein in Roeselare.