Michel Pollentier- fietsroute op kindermaat 29 juni 2018

Diksmuids toerismeschepen Karline Ramboer (sp.a-open) was het idee van oppositieraadslid Marc Deprez (Idee Diksmuide) genegen om een kinderversie van de Michel Pollentier-fietsroute te lanceren. Die route opende de feestcommissie van Keiem twee jaar geleden. Ze is ruim 62 kilometer lang en dus niet meteen iets voor gezinnen. "We hebben nu al twee bewegwijzerde kindvriendelijke fietsroutes van een twintigtal kilometer langs aangepaste bezienswaardigheden", antwoordde Ramboer. "Daarom stel ik voor om een route van twintig kilometer uit te tekenen langs bijvoorbeeld het Kakelend Kippenmuseum, kaasmakerij Het Dischhof, de Grote Markt, IJzerboomgaard en via Tervate terug naar Keiem. Laten we zo vlug mogelijk samen zitten met de feestcommissie." (GUS)