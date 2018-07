Met vrouw en kind naar rechtbank om rechter te overtuigen 04 juli 2018

J.S. uit Diksmuide, die al een fiks strafblad heeft, heeft zich gisteren in de rechtbank voor liefst elf feiten moeten verantwoorden. Telkens reed hij onder invloed van drugs, alcohol en zonder rijbewijs. De procureur wilde de man definitief ongeschikt verklaren om nog te rijden. Maar J.S. had zijn vrouw, hun 15 weken oude kindje en zijn moeder meegebracht. "Ik gaf hem een ultimatum", sprak zijn vrouw. "Of hij stopt met zijn onnozel gedrag, of ik vertrek met de kleine." J.S. zei dat hij tot inkeer was gekomen. "Sinds 26 maart heb ik niet meer gedronken of drugs gebruikt." Daarop beval de politierechter om J.S. door een deskundige te laten onderzoeken. "Je kent je ultimatum, bij je vrouw en hier. Eén glas tafelbier is voor jou te veel." Op 5 november komt J.S. opnieuw voor. (JHM)