Met de brandweer op wandel GUS

11 januari 2019

06u07 0 Diksmuide Zondag 20 januari organiseren de vriendenkring van de Diksmuidse brandweer en de wandelclub Tervaetestappers de jaarlijkse brandweertocht.

Vorig jaar deden daaraan 1651 wandelaars mee. Starten kan tussen 7 en 15 uur. Er zijn omlopen van 5, 8, 12, 15, 21 en 30 kilometer. Het gaat richting Esen langs verkeersarme wegen. De kleinste afstand is geschikt voor mensen in een rolstoel of ouders met kinderwagens. Onderweg trakteren de organisatoren met glühwein en een kop soep. De start en aankomst zijn aan de brandweerkazerne in de Heernisse. Er rijdt een gratis pendeldienst van en naar het station. Deelnameprijs is anderhalve euro. Wil je meer informatie? Mail naar de.tervaetestappers.keiem@telenet.be.