Met dank aan boer: ziehier vier jongen van grauwe kiekendief 23 augustus 2018

Bij een landbouwer in Diksmuide heeft het team van natuurwerkgroep De Kerkuil vier jongen van een koppel grauwe kiekendieven gevonden. "Het is het eerste broedgeval in onze provincie", meldt Wim Bovens van de werkgroep. "Sinds 2000 zijn er nog maar drie broedgevallen van die vogelsoort genoteerd in Vlaanderen. Begin juli vonden drie medewerkers het bewuste nest in een veld wintertarwe in Diksmuide. Er zaten vier gezonde jongen in, die we ook hebben geringd. Gelukkig besefte de landbouwer hoe zeldzaam die vogels waren. Na de vondst besliste hij om het perceel van 100 vierkante meter wintertarwe bewust niet te dorsen. De vogels zijn intussen uitgevlogen. Ze dwalen hier nog even rond vooraleer ze vertrekken naar Afrika om te overwinteren." (GUS)