Mestspoor verspert fietspad in centrum Diksmuide JHM

19 februari 2019

De brandweer van Diksmuide werd dinsdagochtend omstreeks 9 uur opgeroepen voor een stinkend goedje langs de Breyne Peellaertstraat ter hoogte van Salons Saint-Germain. Op het fietspad lag er een hoeveelheid mest waardoor het voor de fietsers gevaarlijk werd er te rijden. Het was een van de fietsers die de brandweer belde maar zelf niet had gezien waar de mest vandaan kwam. De brandweer kwam ter plaatse om de mest op te ruimen. Hoe de smurrie er terechtgekomen is, is onduidelijk. Wellicht verloor een landbouwer er een deel van zijn lading.