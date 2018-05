Mest belandt tegen gevel 03 mei 2018

In de Oudekapellestraat tussen Oudekapelle en Diksmuide is een mestkar voortgetrokken door een tractor maandag plots gekanteld op de weg. Zo kwamen enkele honderden liters mest op de weg terecht. Die belandden vooral tegen de hoek van de gevel van een woning, waardoor de doorgang naar een garage werd belemmerd. De brandweer van Diksmuide kwam ter plaatse om de weg te reinigen. Door het ongeval moest het verkeer een tijdlang over het fietspad rijden. (JHM)