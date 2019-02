Merendeel werknemers Packo Inox Diksmuide leggen het werk neer GUS

13 februari 2019

09u51 0 Diksmuide Bij het Diksmuidse metaalbedrijf Packo Inox staken zestig werknemers van wie de helft aan het stakingspiket staat.

“We volgen de nationale betoging en pleiten voor loon naar werk”, zegt Joeri Nowé van het ACV. “In plaats van een loonstijging van 0,8 procent, willen we er één van anderhalve procent. Respect voor werknemers is een must. Het moet allemaal werkbaar blijven. We staken niet tegen onze werkgever want wij mogen niet klagen. Het is doelbewust tegen de regering. De drie vakbonden hebben de krachten gebundeld. We zijn blij dat onze oproep gehoord werd door de meeste werknemers. Slechts tien arbeiders werken, ongeveer 60 staken er en nog eens 10 stempelen er momenteel. We voeren actie in een vriendschappelijke sfeer.” Twee vakbondsafgevaardigden van ACV en ABVV van het Diksmuidse metaalbedrijf Vanderscheuren hebben zich bij de groep van Packo gevoegd.