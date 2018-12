Meningen verdeeld over tijdelijke camperparking in de Heernisse: oneerlijke concurrentie of niet? GUS

18 december 2018

16u40 0 Diksmuide In de Heernisse vlak bij de IJzer in Diksmuide komt er een tijdelijke parking voor acht campers. De huidige oppositie, Idee Diksmuide en N-VA, stemde tegen. Oneerlijke concurrentie met de privésector, menen ze.

“De definitieve camperparking in Kaaskerke kunnen we pas aanleggen als de omleidingsweg er ligt”, legt toerismeschepen Karline Ramboer (sp.a-open) uit. “In afwachting plannen we een tijdelijke camperparking in de Heernisse. Er zal plaats zijn voor acht campers die er maximaal twee opeenvolgende nachten mogen staan. Voorzieningen zoals water, elektriciteit en een lozingspunt voor het afvalwater zijn nodig. Zo’n plek hebben we nu in Diksmuide nog niet. Het campertoerisme zit in de lift en daarop spelen we in. Bovendien subsidieert de provincie de helft en neemt Infrax de rioleringskosten op zich. Dat betekent dat het project de stadskas 49.400 euro zal kosten.” Burgemeester Lies Laridon (CD&V) ziet nog een voordeel. “Nu staan de campers verspreid geparkeerd. Die voertuigen centraliseren lijkt me broodnodig.”

Idee Diksmuide, die na Nieuwjaar deel uitmaakt van de meerderheid, ziet dat anders. “Dit is oneerlijke concurrentie voor de privésector”, meent Marc Deprez (Idee Diksmuide). “In het verleden weigerde het stadsbestuur nog een privécamperplaats in Stuivekenskerke en nu investeert het in een gelijkaardig initiatief in Diksmuide zelf.” Koen De Hantsetters (N-VA) beaamt dat. “Bovendien is het veel geld voor een tijdelijke locatie.”

Ook bij ’t Buitenbeentje, een bedrijf dat activiteiten aanbiedt, reageren ze ontgoocheld. “Er is geen inspraak en overleg geweest”, zegt Klaas Van Nevel. “We kregen ook nooit correcte informatie. Het is jammer dat het stadsbestuur zoiets doet terwijl er al twee private initiatieven zijn. Bovendien zal die camperparking de toegang naar ons bedrijf bemoeilijken. Was het nodig dat dit dossier nog zo snel werd gestemd in de gemeenteraad?”