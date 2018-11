Meiboom op hoogste punt nieuwe sporthal 17 november 2018

Gisterenmiddag plaatsten de aannemer en een delegatie van het Diksmuidse stadsbestuur een meiboom op het hoogste punt van de nieuwe sporthal, zoals de traditie dat wil. "Het hoogste punt is op 16 meter hoogte. De ruwbouwfase zit erop", geeft sportschepen Marc De Keyrel (CD&V) mee. "Aannemer Artes Deprez zal het dak van het zwembad afwerken en de ramen plaatsen voor het jaareinde. Daarna wordt het grootste zwembad, met 8 banen en 25 meter lengte, getest op waterdichtheid. Daarnaast komt er ook een instructie- en peuterbad. Als het winterweer niet te veel roet in het eten gooit, dan kunnen we het zwembad tegen volgende zomer openen. Tegen dan moet ook de tweede sporthal klaar zijn. Die sluit aan op de eerste, maar bestaat wel uit een tribune, dat hadden we nog niet. Een ander verschil is dat de nieuwe sportzaal wat breder is, zodat er tenniswedstrijden kunnen plaatsvinden. In het project zit ook het kunstgrasveld en de parking. Alles samen investeren we er 13 miljoen euro in." Het plaatsen van een meiboom is een gewoonte in de bouwsector. Die wordt geplaatst als de ruwbouw is afgewerkt. Het staat symbool voor de sterkte. "We zijn blij dat de werken zo goed opschieten. Dit weekend vindt voor het laatst de jaarlijkse zwemmarathon plaats in het oude zwembad. Vanaf volgend jaar kan dat evenement in de nieuwbouw doorgaan", besluit de schepen die gisteren eigenhandig de meiboom op het hoogste punt zette. (GUS)