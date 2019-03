Meerderheid onderzoekt of rotatieparking op site Boterhalle kan GUS

28 maart 2019

14u21 0 Diksmuide CD&V en Idee Diksmuide onderzoeken of een rotatieparking op de site van de Boterhalle bij de Grote Markt kan. Het vraagt daarvoor overleg aan het Agentschap Onroerend Erfgoed.

De evenementenzaal de Boterhalle is al een tijdje gesloten omdat het er te onveilig is. Oppositieraadslid Kurt Vanlerberghe (sp.a-open) was tijdens de gemeenteraad benieuwd naar de toekomst van die site. “Toen wij de vorige legislatuur deel uitmaakten van de meerderheid was het plan om daar een nieuwe evenementenzaal te bouwen met daarop appartementen en eronder private garages. Blijkbaar heeft de huidige meerderheid beslist om nu enkel voor de evenementenzaal te gaan. Maar wat gebeurt er met de geplande ondergrondse garages?” Na wat aandringen bevestigde schepen Marc Deprez (Idee Diksmuide) dat de piste van een rotatieparking zal worden onderzocht. Overleg met het Agentschap Onroerend Erfgoed is daarvoor nodig omdat de toegangsbogen beschermd zijn. Sp.a-open heeft altijd beweerd dat een openbare parking daar niet mogelijk is net door dat beschermde statuut. Toch wil de huidige meerderheid nog eens rond de tafel met Onroerend Erfgoed.