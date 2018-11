Mazoutspoor van 40 meter 08 november 2018

De brandweer van Diksmuide is dinsdagavond een mazoutspoor gaan opruimen in de Esenweg in Diksmuide. Een onbekend voertuig had er een hoeveelheid mazout verloren, maar intussen waren al diverse andere voertuigen door de mazout gereden. Die kreeg daardoor een lengte van 40 meter. De brandweer ruimde alles op. (JHM)