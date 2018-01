Mats, Marie en Zita zijn lokale Drie Koningen 02u36 6 Foto Gudrun Steen

Mats en Marie Devos en Zita Herrewyn (foto) waren dé Woumense Drie Koningen want in hun pannenkoek vonden zij het symbool om die titel te veroveren. Heel wat kinderen waren er zaterdag bij om zich te verkleden als de Drie Koningen en zo van deur tot deur te trekken. Voor ze dat deden, knutselden ze eigenhandig cadeautjes in mekaar. In ruil kregen ze niet alleen veel lekkers, maar ook geld, bijna 200 euro. Dat gaven de kinderen af aan de pastoor die het zal schenken aan een goed doel.





(GUS)