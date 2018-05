Marc is opnieuw koning bij schuttersgilde Willem Tell 24 mei 2018

Boogschuttersgilde Willem Tell zakte voor de koningsschieting opnieuw af naar Boezinge omdat ze tijdelijk zonder terrein zitten. 11 ronden had Marc Slembrouck nodig om zich, voor het tweede jaar op rij, tot koning te kronen.





Op de foto herkennen we (v.l.n.r.): Kurt Bartier, Paul Pover, Sander Vanfleteren, kersvers koning Marc uit Handzame, Martin Vanfleteren, Sietske Verbouw, Geert Slembrouck, Maarten Verbouw, Robin Vanfleteren en Luc Vanderscheuren.











(EFW)