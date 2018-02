Marc Deprez lijsttrekker van Idee Diksmuide 05 februari 2018

Landbouwer Marc Deprez (57) zal de lijst Idee Diksmuide trekken. Deprez zit al jaren in de lokale politie en behaalde in 2012 vanop een 24ste plaats ruim 1.000 voorkeurstemmen, de meeste van zijn partij. "Ik stond niet te popelen om de lijst te trekken, maar ik neem mijn verantwoordelijkheid op", reageert Deprez. "We willen de bevoegdheden 'energie' en 'dorpen' hier in het leven roepen. Met de slogan 'Idee zal het verschil maken' trekken we naar de kiezer. We zijn trots dat we met een pak nieuwe gezichten naar de verkiezing kunnen trekken, zoals Frank Toye van Sporting Keiem en Christophe Piron van Chiro Leke. Huidig gemeenteraadslid Geert Debaillie maakt plaats voor zijn zoon Jonas. De overige raadsleden doen wel mee." (GUS)