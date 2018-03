Man wil samen blijven met echtgenote die hem 12 keer stak 06 maart 2018

De 54-jarige Caroline C. uit Diksmuide blijft twee maanden langer in de cel voor een moordpoging op haar man. Dat werd in de Brugse raadkamer beslist. Caroline C. diende hem in september 2017 liefst 12 steken toe met een schaartje, in hun appartement in de Edmond Laponstraat in Oostende. C. verklaarde achteraf dat haar echtgenoot zelf vroeg hem te euthanaseren. De man bevestigde dat verhaal, hoewel de dokter bij hem geen terminale ziekte kon vaststellen. Hij overleefde de aanval, is intussen aan de beterhand en zou zijn relatie met C. niet willen opgeven. Dat was voor de raadsvrouw van C. een argument om de voorlopige invrijheidsstelling te vragen, tevergeefs. "Er wordt nog bijkomend onderzoek gevraagd en er werd ook rekening gehouden met het verleden van mijn cliënte", aldus de raadsvrouw. In 1994 kreeg Caroline C. 15 jaar dwangarbeid voor moord op haar vriendin Marie Gobiet (41) in Moeskroen. (BBO)