Man verdronken 27 maart 2018

03u36 0

De brandweer, medische hulpdiensten en politie repten zich gisterenochtend rond 10.30 uur naar een woning langs de Steenstraat in Woumen. Daar vond een vrouw het levenloze lichaam van haar 65-jarige man. Hij bleek verdronken te zijn in een regenput. De brandweer haalde de man er nog uit maar alle hulp kwam te laat. De politie voert een onderzoek maar alles wijst in de richting van een wanhoopsdaad.





Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be. (JHM)