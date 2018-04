Man schiet met loodjesgeweer op liefdesrivaal 03 april 2018

02u27 0 Diksmuide Een 46-jarige man uit Pervijze is op Pasen opgepakt door de politie nadat hij met een loodjesgeweer op een andere man schoot.

De feiten vonden zondagavond plaats om iets voor 18 uur in Ten Bercle in Pervijze. In de woning van de 46-jarige Johan D. ontstond een ruzie tussen hem, zijn ex en haar nieuwe vriend. Op een gegeven moment haalde D. een loodjesgeweer boven en schoot ermee op zijn liefdesrivaal. Waar de man geraakt werd is niet duidelijk. Hij kreeg in ieder geval een kogeltje tegen lichaam en raakte daarbij lichtgewond. De politie werd opgetrommeld en kwam met twee combi's ter plaatse. Ze konden Johan D. vrij snel inrekenen. De man is op bevel van het parket van Veurne aangehouden voor de feiten. Hij verschijnt vandaag voor de onderzoeksrechter. Die kan hem een maand langer aanhouden of hem voorwaarden opleggen en vrijlaten. Het loodjesgeweer werd in beslag genomen. (JHM)