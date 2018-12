Man rijdt 140 in zone 70: “Ik was bang om in slaap te vallen" JHM

17 december 2018

Een jongeman uit Diksmuide gaf twee vreemde verklaringen om uit te leggen waarom hij 140 kilometer per uur reed in een straat waar hij maar 70 mocht. Dat gebeurde vorige zomer rond middernacht. De politie merkte Jordy T. aan een hoge snelheid op en zette hem met zwaailichten en sirene aan de kant. Jordy T. wist naar eigen zeggen meteen hoe laat het was. “Ja, het klopt dat ik zo snel reed maar ik was moe en wou vlug thuis zijn om naar bed te gaan”, verklaarde de man tegen de agenten. Daarop werd prompt zijn rijbewijs voor 15 dagen ingetrokken. De politierechter in Veurne wilde meer weten en vroeg naar de échte reden waarom hij zo snel reed. Waarop T. zei: “Ik reed gewoon zo snel omdat ik bang was om in slaap te vallen achter het stuur als ik traag zou rijden”, sprak T. Waarop de rechter: “Dat is zowaar nog een vreemdere uitleg dan eerste. Hou het maar daarbij”, zei hij. T. kreeg een geldboete van 1.120 euro, de helft met uitstel en een rijverbod van 70 dagen, 55 met uitstel.