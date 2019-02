Man botst met 2.70 promille en vlucht weg: “Teveel getrakteerd omdat ik een varken had gewonnen” JHM

25 februari 2019

14u08 0

Politierechters horen vaak de gekste verhalen maar wat de rechter in Veurne te horen kreeg was erg lachwekkend. David F. werd er vervolgd omdat hij op 15 juli vorig jaar rond middernacht met 2.70 promille tegen een wagen botste, daarbij een vrouw verwondde en vervolgens weg vluchtte. “Ik wist dat ik gedronken had en vluchtte daarom”, sprak F. “Het zit zo: ik had kort voordien met een tombola een volledig varken gewonnen. Jah, daar kon ik niet veel mee doen. Ik schonk het weg aan een vereniging en uit dankbaarheid mocht ik het die dag gratis komen opeten en werd ik gratis getrakteerd op drankjes. Ik had wat teveel wijn gedronken toen ik terug naar huis reed en daarna kreeg ik dat ongeval.” Alhoewel de rechter even moest lachen gaf hij F. toch een strenge straf. De man is immers niet aan zijn proefstuk toe. Hij kreeg 13.600 euro boete, 7.000 euro met uitstel, drie maanden én 45 weekends rijverbod.