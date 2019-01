Man bevredigt zichzelf in bushokje De Lijn (met zijn neus tegen de dienstregeling) Jelle Houwen

25 januari 2019

11u11 0 Diksmuide Een 34-jarige Diksmuideling riskeert 8 maanden cel omdat hij zichzelf bevredigde… in het bushokje met zijn neus tegen de dienstverlening van De Lijn gedrukt.

K.T. was op 26 januari vorig jaar eigenlijk naar een jongedame aan het gluren die op de bus aan het wachten was. Om zo onopvallend mogelijk met zichzelf te kunnen spelen deed hij alsof hij de dienstregeling aandachtig aan het bestuderen was. “En dat op een ijskoude dag vorig jaar. Je moet nogal werk gehad hebben”, schertste de procureur. De jonge vrouw had na verloop van tijd gezien waarmee K.T. bezig was en verwittigde de buschauffeur, die de politie inschakelde. Die pakte K.T. op. “Ik heb een seksueel probleem, dat zit in de familie. Ik raak snel opgewonden”, klonk het. “Stond er iets spannends op de affiche in het bushokje?” wilde de rechter weten. “Neen, het was de dienstregeling van de bus”, was het antwoord. De vrouw eist 350 euro morele schadevergoeding.