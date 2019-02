Man bevredigt zichzelf in bushokje: 8 maanden cel JHM

22 februari 2019

14u31 0

Een 34-jarige Diksmuideling heeft 8 maanden cel gekregen omdat hij zichzelf bevredigde… in het bushokje met zijn neus tegen de dienstverlening van De Lijn. K. was op 26 januari vorig jaar eigenlijk naar een jongedame aan het gluren die op de bus aan het wachten was. Om zo onopvallend mogelijk met zichzelf te kunnen spelen deed hij alsof hij de dienstregeling aandachtig aan het bestuderen was. De jonge vrouw had na verloop van tijd gezien waarmee K bezig was en verwittigde de buschauffeur, die de politie inschakelde. “Stond er iets spannends op de affiche in het bushokje?” wilde de rechter weten. “Neen, het was de dienstregeling van de bus”, sprak K. Omdat hij erkende een seksueel probleem te hebben kreeg hij de celstraf met uitstel onder voorwaarden. De jonge vrouw moet hij 350 euro betalen.