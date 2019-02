Man aangehouden op verdenking van poging doodslag na steekpartij JHM

19 februari 2019

16u47 3 Diksmuide De onderzoeksrechter in Veurne heeft een 29-jarige man uit Diksmuide aangehouden op verdenking van poging tot doodslag op zijn vriend. Dat bevestigt het parket van Veurne.

D.M. stak in de nacht van zaterdag op zondag zijn 49-jarige vriend neer met een mes in een woning langs de Generaal Baron Jacquesstraat in het centrum van Diksmuide. Dat gebeurde na een hoogoplopende ruzie. Het labo hield maandag een huiszoeking en sporenonderzoek in de woning. Ze waren ook op zoek naar het mes. “De aanleiding tot de steekpartij wordt nog onderzocht”, zegt Patty T’Jonck van het parket van Veurne. “Daar is nog geen voldoende duidelijkheid over. Vast staat dat het om een discussie ging tussen twee mannen die elkaar kennen.” De twee zouden vrienden zijn die regelmatig samen in het stadspark vertoeven waar ze de nodige alcohol verbruiken. Wellicht is daar de eerste ruzie ontstaan, die een vervolg kreeg in de woning van een derde kennis. Daarbij viel het slachtoffer ook van de trap of werd hij geduwd. Ook daarbij liep hij verwondingen op. Toen de ambulanciers voor die val opgeroepen werden ontdekten ze dat de man minstens een steekwonde had. Het 49-jarige slachtoffer kreeg de eerste zorgen toegediend van de mugarts en werd daarna naar het ziekenhuis gebracht. Daar kon hij intussen verhoord worden. De man is aan de beterhand en mag eerstdaags het ziekenhuis verlaten.