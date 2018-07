Man (43) verongelukt op verjaardag BROMFIETSER KAN VORKHEFTRUCK NIET MEER ONTWIJKEN JELLE HOUWEN

24 juli 2018

02u36 0 Diksmuide Een 43-jarige bromfietser is gisteren om het leven gekomen bij een verkeersongeluk in de Kortewildestraat. Christophe Lefevere botste er tegen de vork van een vorkheftruck en overleed ter plaatse. De man vierde net zijn verjaardag en maakte met zijn vrouw een zomers ritje.

Het ongeval gebeurde gisterenmiddag rond 16.45 uur. Bromfietser Christophe Lefevere uit Diksmuide kwam met zijn vrouw, die achterop zat, uit de richting van de Stock Américain en reed richting Vladslo. Hij reed links van de weg op het fietspad en zowel Christophe als zijn echtgenote droegen een helm. Plots werden ze totaal verrast door een landbouwer die vanuit zijn erf links met een vorkheftruck de straat kwam opgereden.





Inwendige verwondingen

Daarbij kruiste de landbouwer met de vooruitstekende vork van de vorkheftruck eerst het fietspad. Zo had de chauffeur weinig zicht op het verkeer op het fietspad. Christophe kon niet meer remmen en botste vol tegen de ijzeren vork en belandde met een smak op de grond. Meteen werden de hulpdiensten gebeld en kwam de mug-arts van het ziekenhuis van Torhout ter plaatse.





De bromfietser bloedde echter uit het hoofd en liep wellicht inwendige verwondingen op. Hij overleed nog voor de komst van de mug-arts. Zijn vrouw Cathy B. (43), die achterop zat, kwam eveneens ten val maar raakte slechts lichtgewond. Zij werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis, maar mocht intussen al naar huis.





Christophe Lefevere, die net gisteren zijn verjaardag vierde, had samen met zijn vrouw Cathy twee kinderen: een zoon van 14 en een dochter van 12. Ze woonden sinds vier jaar in Diksmuide.





Aangeslagen

Ook landbouwer J.J. (30) was na het ongeval bijzonder aangeslagen. De man moest eigenlijk niet meer uitrijden met zijn vorkheftruck. Enkele minuten voor het fatale ongeluk had de bestuurder van een Peugeot 206 zich vastgereden op een vluchtheuvel even verder in de straat. Wellicht reed die bestuurder veel te snel en zakte door de vering van de auto. De bestuurder van de Peugeot vroeg de landbouwer om zijn auto, die in het midden van de straat was beland, weg te takelen. Daarop ging de landbouwer zijn vorkheftruck halen om de wagen op te scheppen. Bij het uitrijden gebeurde dan het fatale ongeluk.





Meteen na het ongeval sloot de politie de Kortewildestraat tussen de Wikkelaarstraat en de Donkerstraat af voor alle verkeer. Het parket werd opgebeld en die besliste om een deskundige ter plaatse te sturen om alle omstandigheden van het ongeval uit te klaren. Daardoor was de Kortewildestraat urenlang afgesloten voor het verkeer.