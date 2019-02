Maatwerkbedrijf veroordeeld maar niet bestraft voor ongeval waarbij werknemer vingertop verloor Siebe De Voogt

27 februari 2019

10u47 0 Diksmuide Maatwerkbedrijf InterWest uit Veurne is in de Brugse rechtbank veroordeeld voor een arbeidsongeval waarbij een werknemer 2,5 jaar geleden een vingertop verloor. Het bedrijf krijgt evenwel geen straf. De algemeen directeur werd vrijgesproken.

Op 8 juli 2016 was het slachtoffers aan het werk met een zaagmachine in de vestiging van InterWest in Diksmuide. Toen hij een houten latje wilde wegnemen, werd zijn hand gegrepen door de machine. De man verloor uiteindelijk een vingertop. Algemeen directeur D.A. (62) en het bedrijf zelf werden door het arbeidsauditoraat voor de rechter gebracht voor onopzettelijke slagen en verwondingen en inbreuken op de welzijnswet. “De bewegende delen van de machine waren onvoldoende afgeschermd en bovendien waren er geen schriftelijk instructies voor die bewuste machine aanwezig”, sprak de arbeidsauditeur vorige maand. “Ik vraag een duidelijk signaal, zodat het bedrijf de veiligheidsvoorschriften in de toekomst wel strikt zou toepassen.”

Directeur D.A. riskeerde een geldboete van 3.600 euro, maar werd woensdagmorgen vrijgesproken. “De man was meer belast met algemene beleidstaken dan met het concrete toezicht op de werkposten”, oordeelde de rechter. Het maatwerkbedrijf zelf werd wél veroordeeld. De rechtbank kende hen evenwel de gunst van de opschorting van straf toe. InterWest deelde mee dat er intussen extra maatregelen werden genomen om de veiligheid van de werknemers te verhogen.