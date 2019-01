Luca (13) is 800ste leerling ’t Saam campus Cardijn Nog nooit waren er zoveel leerlingen in de school GUS

09 januari 2019

14u34 0 Diksmuide ’t Saam campus Cardijn in Diksmuide heeft leerling Luca Lameire (13) uit Houthulst in de kijker gezet. Hij is de 800ste leerling. Nog nooit waren er zoveel leerlingen in de school, die straks de zestigste verjaardag viert.

Het zijn er ondertussen al meer dan 800, want terwijl de hulde van Luca plaatsvond waren er alweer twee extra leerlingen ingeschreven. “Ik startte dit schooljaar in het eerste middelbaar in ’t Saam campus Aloysius, maar ik stelde vast dat ik andere interesses had. Daarom ben ik na het kerstverlof hier in de Cardijnlaan begonnen in de richting Stem”, motiveert Luca zijn keuze voor de school.

Directeur Bart Laleman is het tweede trimester van zijn achttiende schooljaar in ’t Saam met een record gestart. “Ik zag het leerlingenaantal groeien van 418 in mijn eerste jaar als directeur naar meer dan 800. De succesformule? Onze leef- en leerzorg. We besteden veel aandacht aan onze leerlingen. Ze moeten zich hier goed voelen. De drempel om de leerkrachten aan te spreken is laag en we hebben een paar leerlingenbegeleiders in dienst. We creëren een uniek klimaat omdat we zowel nijverheidsopleidingen aanbieden als richtingen voor de zachte sector. Tot slot is er voldoende te doen naast het klasleven. Ik denk aan onze studiereizen, sport en spel. Meer dan de helft van de leerlingen volgt één van de nijverheidsrichtingen. De populairste opleiding is sociaal en technische wetenschappen.”

Bouw van 12 extra klaslokalen

“We hebben dan wel een recordaantal leerlingen, toch is er nog ruimte genoeg in onze school. Niettemin bereiden we al een uitbreiding voor met twaalf klaslokalen in een vroegere loods van Carpet Yarns. Dit jaar zullen de werken starten. Er zijn 127 leerkrachten aan de slag bij ’t Saam campus Cardijn. Voorlopig hebben we geen tekort. Enkel interimkrachten zijn moeilijk te vinden.”

’t Saam campus Cardijn bestaat 60 jaar. De opendeur op 31 mei zal extra feestelijk zijn. Er wordt nagedacht over een academische zitting maar een datum ligt nog niet vast. De school groeit steeds dichter toe naar ’t Saam campus Aloysius. De dag voor de opendeur is een gezamenlijke infoavond gepland voor de ouders van de kinderen uit het zesde leerjaar. Op 1 september 2019 starten beide scholen een brede eerste graad. Naast de 27 uur algemene vorming zullen de leerlingen kunnen zappen op zeven keuzepakketten. Dat zijn sport, Latijn, technologie, moderne talen, sociale vorming, economie en wetenschappen. Tegen 2030 willen de twee scholen op één campus samenkomen.