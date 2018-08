Luc Coupillie trekt N-VA-lijst 28 augustus 2018

Luc Coupillie (62) uit Pervijze zal de N-VA-lijst in Diksmuide trekken. Hij zetelt nu in de provincieraad. "Ik sta ook op de derde plaats voor de provincieraadsverkiezing", reageert Luc. "In Diksmuide is het onze ambitie om de grootste partij van de stad te worden, want het is tijd voor een nieuw bestuur." Luc is beroepshalve docent chemie aan de Hogeschool Vives Brugge-Oostende. In zijn vrije tijd vind je hem vaak op de fiets als lid van de Westhoekmountainbikeclub. Daarnaast maakt hij deel uit van de fietsersbond en de landbouwraad. Jaarlijks doet hij mee aan de '1.000 kilometer tegen kanker'. (GUS)