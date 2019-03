Lieven Onraedt scoort met belevingsvol bierassortiment Nachtraaf GUS

02 maart 2019

12u09 0 Diksmuide Lieven Onraedt (49) van het Diksmuidse bierbedrijf De Nachtraafbrouwer ontving op het internationaal bierfestival in Wieze de Innovation Award 2019 voor zijn inzet rond bierbeleving. Naast bier is de merknaam Nachtraaf ook gekoppeld aan een paté en zelfs een muziekevent in Gistel.

Het bier Nachtraaf bestaat in vier variaties. “Ik laat dat brouwen en verdeel het vanuit Diksmuide”, licht Lieven toe. “Voor mij is het meer dan een biertje. Ik vertel er een verhaal mee. Zo stelde ik met de plaatselijke slagerij Nautilus een paté samen op basis van Nachtraaf. De naam van ons merk is ook gekoppeld aan de Roots&Bluesrally in Gistel waarvan de finale een paar weken terug plaatsvond. Op Westhoek Lekkers in Poperinge was één van onze bieren een ingrediënt in een dessert met praliné-ijs en bresiliennenootjes. Om maar te zeggen dat de mogelijkheden rond ons product heel ver reiken. Foodpairing vind ik heel belangrijk. Dat is ook de reden waarom ik een caravan heb omgebouwd tot een rijdende bar in foodtruckstijl. Ik toer ermee langs talrijke evenementen.” Het bedrijf van Lieven bestaat twee jaar. Voor de naam Nachtraaf liet hij zich inspireren door de bestaande Diksmuidse bieren die veelal een link hebben met een vogel zoals Papegaei, Drie Mussen en Ara. De bieren van Nachtraaf zijn in het hele land verkrijgbaar en ook al in Nederland en Denemarken.