Lieve neemt na 35 jaar afscheid van Samana GUS

02 januari 2019

11u21 0 Diksmuide Lieve Vanacker (80) uit Woumen heeft afscheid genomen van de vereniging Samana waarvan ze al sinds 1984 in het bestuur zat.

“Lieve was een stille maar harde werkster”, schetst voorzitster Magda Vanassche. “Ze neemt om familiale redenen afscheid. We wilden haar graag in de bloemetjes zetten voor haar jarenlange inzet.” Lieve zelf straalde toen iedereen haar trakteerde op een welgemeend applaus.