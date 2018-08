Lichtgewond na duik in gracht 11 augustus 2018

Een 25-jarige vrouw uit Middelkerke raakte gisterochtend lichtgewond nadat ze met haar wagen in de gracht belandde. Rond 8 uur verloor E.R. er de controle over het stuur van haar Toyota Yaris toen ze in de Viconiastraat in Stuivekenskerke reed. Ze raakte naast de weg en belandde uiteindelijk in de gracht. Een ambulance snelde toe om de vrouw naar het ziekenhuis te brengen. De brandweer werd niet opgeroepen, want de vrouw bleek niet gekneld te zitten en kon zelf de hulpdiensten verwittigen. Ze kon op eigen kracht uit de wagen raken, maar klaagde over pijn in de nek en de rug. Er kwam een bulldozer langs om de wagen uit de diepe gracht te trekken. De wagen liep bij het ongeval flinke schade op en is wellicht rijp voor de schroothoop. (JHM)