Leerlingen thuis- en bejaardenzorg van ’t Saam voeren toneel op voor mensen met dementie GUS

22 januari 2019

14u26 0 Diksmuide De twaalf leerlingen van het zevende specialisatiejaar thuis- en bejaardenzorg van ’t Saam campus Cardijn in Diksmuide zullen binnenkort toneel opvoeren in de dementieafdelingen van verschillende woonzorgcentra.

“We kozen voor het toneelstuk ‘Blankenberge’ van Tom Lanoye omdat dit veel herkenbare elementen bevat die bij de bewoners met dementie herinneringen zullen oproepen”, zegt leerkracht Björn Van Nieuwenhuyse. “Zo vonden we in de plaatselijke Kringloopwinkel oude kopjes, potten, pannen, glazen enzovoort. Het verhaal is ook iets aangepast zodat iedereen het zal begrijpen. De leerlingen staan niet alleen op het podium tussen de mensen maar zorgen ook voor de begeleiding van de senioren en voor een goede ondersteuning. Dit is voor onze jongeren een realistische oefening voor wat ze binnenkort zelf op de werkvloer zullen meemaken.” De eerste toneelopvoering is op 5 februari in Yserheem Diksmuide, op 22 februari is het te zien in Cassiers in Houthulst, op 11 maart in Hof Ten IJzer in Reninge, op 23 april in ’t Hoge in Alveringem, op 30 april in De Open Link in Woumen en op 7 mei in De Groene Verte in Merkem. De datum voor Ter Linden in Veurne moet nog vastgelegd worden.