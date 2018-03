Leerlingen 't Saam op bouwkamp naar Nepal 29 maart 2018

Tien leerlingen en vijf begeleiders van 't Saam campus Cardijn Diksmuide zijn vertrokken op bouwkamp naar Nepal waar ze ondertussen zijn aangekomen.

Ze verblijven tot half april in het verre Oosten. De eerste dagen verkent het gezelschap de streek, maar vanaf maandag mogen ze de handen uit de mouwen steken in Pokhara, een stad aan de grens met Tibet. Ze doen dat in een weeshuis, ziekenhuis of dovenschool of helpen mee bij bouw- en schilderwerken. Zo steunen ze projecten van de organisatie Butterfly Foundation Nepal. Er vonden de voorbije maanden verschillende benefietactiviteiten plaats voor die inleefreis waaronder de eerste Stadstrail in Diksmuide. Zaterdag 14 april worden de jongeren terug verwacht op de luchthaven in Zaventem. (GUS)