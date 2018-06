Leerlingen 't Saam blijven een etmaal op school 04 juni 2018

Er namen 45 leerlingen van verschillende richtingen van het vijfde middelbaar deel aan de lesmarathon van 't Saam campus Cardijn in Diksmuide. Na schooltijd bleven ze in de klas om een nacht lang les te krijgen en dat voor het goede doel. De leerlingen lieten zich sponsoren. Dat alles bracht 300 euro op voor de woon- en werkgemeenschap Duin en Polder in Diksmuide. Uiteraard waren de lessen iets ludieker dan op een doordeweekse schooldag. (GUS)