Leerlingen maken kennis met familie gierzwaluwen 27 juni 2018

02u40 0 Diksmuide Gisteren gingen 100 Diksmuidse leerlingen de boer op bij boer Michel Clarys.

Ze leerden op een speelse manier over het leven van de zwaluw. Zo stond een zwaluwennestafette op het programma, bouwden ze zelf een nestkommetje en waren ze erbij toen de zwaluwen werden geringd. Ook leuk was de soap over de familie gierzwaluw die de kinderen in primeur te zien kregen. Sinds mei hangt er bij Mark Vanblaere een webcam die het doen en laten van de gierzwaluw die er een nest heeft gebouwd, constant volgt. De kinderen mochten ook een naam verzinnen voor de pasgeboren jongen. Wie een zwaluwnest heeft, kan een subsidie aanvragen. Bij de milieudienst zijn ook kunstnestjes en mestplankjes verkrijgbaar. Info: martin.deruytter@diksmuide.be





(GUS)