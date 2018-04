Leerling 't Saam in finale Olympiade Natuurwetenschappen 26 april 2018

Wout Kerkaert van het vijfde jaar Wetenschappen-Wiskunde aan 't Saam campus Aloysius in Diksmuide mag zaterdag meedoen aan de finale van de Olympiade Natuurwetenschappen aan de Universiteit in Hasselt.





De twee beste finalisten mogen in juli naar de internationale Biologie Olympiade in Iran. Wout scoorde bijzonder goed in de Olympiades Chemie, Fysica en Biologie.





Aan elk onderdeel deden in de eerste ronde een paar duizend jongeren mee. Wouter behaalde telkens meer dan 80 procent.





(GUS)